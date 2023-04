In un mondo in tempesta barra dritta sul capitalismo responsabile e sostenibile

La voce annuale della più grande società di investimento del mondo

Nel sempre più intricato ‘macro’ contesto dell’economia mondiale la voce della maggiore società globale di asset management non può che rappresentare un angolo di visuale cui prestare attenzione. È dunque inevitabile che la ‘lettera’ che il Presidente e Chief Executive di BlackRock invia ad inizio anno ai Ceo delle aziende di tutto il mondo costituisca una consolidata occasione di riflessione. Fermarsi un attimo per individuare linee di tendenza e possibili evoluzioni di scenari in continua, spesso inattesa, mutazione è un’esigenza condivisa da chiunque si proponga di mantenere dritta la barra del timone in oceani economico-finanziari sempre a rischio di improvvise tempeste.

