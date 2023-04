Perinaldo. Un incendio ha completamente distrutto l’appartamento al secondo e ultimo piano di una palazzina in via Dolceacqua a Perinaldo. Stando alle prime informazioni le fiamme sarebbero partite da una pentola lasciata sulla stufa, e da lì si sono estese al tetto dell’edificio per poi, in pochi istanti, bruciare l’intero appartamento, al cui interno, al momento del rogo non c’era nessuno.

L’appartamento era stato da poco acquistato da una donna tedesca.

» leggi tutto su www.riviera24.it