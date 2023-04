“Le nuove organizzazioni: oltre le funzioni, oltre le gerarchie in rete”: il 13 aprile convegno Federmanager Liguria

Liguria. Giovedì 13 aprile dalle 17.30 presso l’Auditorium di Confindustria Liguria (via San Vincenzo 2, Genova) avrà luogo il 29° Evento In-Formativo Federmanager Liguria, in collaborazione con Confindustria Liguria e Aidp Genova, dal titolo “Le nuove organizzazioni: oltre le funzioni, oltre le gerarchie in rete”

Il mondo attuale, fatto di organigrammi, funzioni, caselle e gerarchie è davvero destinato a essere superato? Funzionano le organizzazioni a rete? Questo vale sia per la piccola che la grande azienda? Mondo universitario e mondo aziendale si confrontano per capire come sta modificando il mondo in cui passiamo gran parte della nostra vita e come possiamo gestirne il cambiamento.

