Lutto: la scomparsa di Paolo Odone

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Profondo cordoglio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di tutta la Giunta per la scomparsa di Paolo Odone, già presidente della Camera di Commercio e fino ad oggi presidente dell’Aeroporto Cristoforo Colombo e di Ascom-Confcommercio Genova. Aveva 80 anni. “Siamo molto addolorati, la Liguria perde un punto di riferimento di grande equilibrio – dichiara Toti -. Se la nostra regione oggi guarda al futuro con ottimismo e serenità lo si deve al suo grande impegno e alle sue battaglie. Una su tutte il salvataggio di Fincantieri. Porteremo avanti con determinazione la sua perseveranza per combattere l’isolamento della Liguria – conclude il governatore – e realizzare quelle opere che Paolo sognava per la sua città”.

» leggi tutto su www.levantenews.it