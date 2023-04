Lutto nel calcio savonese: è scomparso Luca Casarino, ex giocatore e allenatore

Savona. Il mondo del calcio savonese è in lutto per la scomparsa di Luca Casarino, ex calciatore e ora allenatore. Aveva solo 45 anni.

Figlio di Luciano, colonna del Savona Calcio, Luca Casarino aveva militato in Vado, Albisola, Savona e Varazze, poi era passato alla Primavera del Genoa e quindi nell’Alessandria e nel Trani, rispettivamente in serie D e C. Dopo aver smesso con il calcio giocato, era diventato allenatore e aveva iniziato a collaborare con il Milan, diventando coordinatore tecnico del Milan Junior Camp e Academy e facendo da talent scout per la società rossonera.

