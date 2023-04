Palmaria sì, Masterplan no: “L’isola ha bisogno di servizi e manutenzione non si stravolgimenti”

Nuova azione di protesta del comitato “Palmaria sì, Masteplan no”. Il gruppo si ritroverà il 15 aprile, alle 11.30 con ritorno alle 15.30, in Passeggiata Morin, per poi imbarcarsi verso la Palmaria. L’evento è per ribadire la propria contrarietà alla realizzazione di uno stabilimento balneare.

In una nota si legge: “La nostra è la protesta propositiva di persone che, al di là delle posizioni politiche personali, si stanno battendo da ormai molti anni per preservare l’isola Palmaria da una trasformazione che rischia di omologarla agli altri tanti luoghi balneari d’Italia e del mondo. Lo stabilimento che vogliono realizzare qui, di fronte al paese di Porto Venere, è destinato a modificare per sempre un’area magnifica per posizione e natura. Un’area, che infatti è sottoposta a tutela e dichiarata zona di interesse comunitario proprio per le sue speciali caratteristiche naturali”.

