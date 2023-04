Ponte di Pasqua, boom di turisti nell’imperiese

Imperia. A conferma delle stime, il bilancio tracciato dall’analisi Coldiretti/Ixe’ parla chiaro: nonostante il ritorno improvviso del freddo su tutta la Penisola, quest’anno quasi 1 italiano su 4 (ben il 24% degli intervistati) ha scelto di mettersi in viaggio nel weekend di Pasqua per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata. Si parla di circa 6 milioni i turisti italiani e stranieri che hanno scelto di trascorrere il pranzo di Pasqua in agriturismo o a ristorante per approfittare del ritorno alla piena normalità dopo gli anni di Covid e restrizioni.

Registrata, secondo l’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Registrata sia una crescita delle presenze straniere (soprattutto per quanto riguarda gli arrivi dall’America) che un importante incremento generale dei flussi, con 141 mila prenotazioni dal 9 al 15 aprile 2023 e un aumento del +29% rispetto allo stesso periodo (17-23 aprile) del 2022. Gettonatissimi anche gli agriturismi, con i dati Campagna Amica e Terranostra che confermano oltre mezzo milione di vacanzieri presenti negli agriturismi per il weekend di Pasqua, spinti dalla voglia di stare all’aria aperta dalla ricerca del buon cibo di qualità.

» leggi tutto su www.riviera24.it