San Colombano-Leivi: una camminata inaugura il “sentiero dei pellegrini”

Da Renato Lagomarsino, Lascito Cuneo – Calvari

E’ il caso di parlarne per tempo della “camminata” che domenica 7 maggio sarà fatta per inaugurare lo storico “sentiero dei pellegrini”. Sarà organizzata dalle Pro Loco di San Colombano Certenoli e di Leivi con la collaborazione del Centro culturale del Lascito Cuneo di Calvari così come è stato stabilito giorni fa in un incontro al quale hanno preso parte anche due degli otto “volonterosi volontari”, Giorgio Alluzzi e Beppino Peirano, che hanno ripristinato la transitabilità su un percorso abbandonato da oltre cinquant’anni e reso irriconoscibile da rovi, arbusti, piante abbattute dal vento, detriti e fogliame.

E’ stato definito “sentiero dei pellegrini” perchè in particolare veniva utilizzato da chi voleva recarsi al Santuario della Madonna di Montallegro partendo dai paesi della bassa Fontanabuona e dall’area di Carasco. La prima parte, quella dai Maggi alla Costa di Camposasco fino a Cian de Dria, serviva anche per i vari piccoli centri abitati disseminati sulla collina, ma il tratto ripristinato, che ne era la prosecuzione, rappresentava la via più diretta per chi voleva andare a Montallegro.

