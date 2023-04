Soldano, donna sbranata dal rottweiler: mercoledì l’autopsia

Soldano. Sarà eseguita domani, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, l’autopsia sulla salma di Patrizia La Marca: la donna di 53 anni, abitante a Ventimiglia, che lo scorso 5 aprile, è stata sbranata dal rottweiler di nome “Ramon” appartenente al fratello Mario.

La cinquantenne stava dando da mangiare al cane, per fare un favore al fratello partito per una vacanza con la propria compagna. Per due giorni, lunedì e martedì, il cane non ha dato alcun segno di squilibrio. Mercoledì, nel pomeriggio, la tragedia.

