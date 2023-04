Visita alla Gallinara e presentazione del Piano socio-sanitario: il presidente Giovanni Toti arrivato al porto di Alassio

Alassio/Albenga. Inizia dal porto “Luca Ferrari” di Alassio la giornata alassino/albenganese del presidente della Regione Giovanni Toti.

Quest’oggi, infatti, il governatore ha raggiunto l’approdo turistico alassino per poi dirigersi verso l’isola Gallinara, per la quale nei giorni scorsi è arrivata la notizia del via libera ad un progetto di promozione turistica (leggi QUI). Un’iniziativa partita proprio da Regione Liguria per la valorizzazione dell’isola stessa, ma anche delle altre zone costiere dell’area del ponente savonese.

