A Genova aumentano gli scippi e le rapine in strada, crescono del 26% le denunce per violenza sessuale: in calo i furti in abitazione

Genova. Droga e criminalità organizzata. Sono i due fenomeni su cui la questura di Genova punta sforzi e attenzione. “Il traffico e lo spaccio non calano – ha spiegato il questore Orazio D’Anna nel corso della Festa della Polizia – Vanno di pari passo con la forte domanda tra giovani e giovanissimi: da un lato c’è lo spaccio nel centro storico, dall’altro le compravendite consistenti legate alll’arrivo di container in porto” con carichi di cocaina in arrivo dal Sudamerica. Per quanto riguarda la criminalità organizzata “il monitoraggio è costante – ha detto il questore -. Non ci sono fatti eclatanti ma le mafie hanno interessi in appalti, forniture, acquisizioni di attività”.

Dall’analisi dei dati relativi al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022 e dal raffronto con quelli del 2021, emerge un lieve aumento (+1,6%) del numero complessivo dei reati, passati da 34.586 a 35.136.

