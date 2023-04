A Mulazzo una conferenza su Dante e San Francesco

Il Centro Lunigianese di Studi Danteschi (CLSD) annuncia un nuovo, importante evento. Si tratta di una conferenza sulla figura di San Francesco in Dante in programma per venerdì 14 aprile alle 10 presso il Museo ‘Casa di Dante in Lunigiana’ a Mulazzo. Protagonista sarà il professore Carmelo Pandolfi, ordinario di Filosofia Medievale presso l’Università Pontificia “Regina Apostolorum” in Roma. L’evento si preannuncia di un livello altissimo. Nel primo anno delle celebrazioni francescane (il 2023 segna l’800esimo anniversario dell’invenzione del Presepe), ma in realtà già nel 2021, nel quadro di “Dante 700”, un’analisi approfondita del rapporto Dante-San Francesco ha rivelato al CLSD la possibilità di una dottrina non più dei due, ma dei “Tre Soli”.

Si parte dal verso 50 del Canto XI del Paradiso, dove Dante dice, a proposito del Poverello di Assisi, che «nacque al mondo un sole». Ebbene “noi in Lunigiana – spiega Mirco Manuguerra, fondatore e presidente del CLSD – sappiamo ormai fin troppo bene che il Poeta, dopo l’VIII del Purgatorio (il “Canto lunigianese per eccellenza”) – che è l’anticipazione allegorica del tema dei “due Soli”, il Papa e l’Imperatore, presente nel successivo Pur XVI (il 50^ Canto della Divina Commedia, cioè il Canto centrale, il cuore del Poema) – non avrebbe più potuto far uso facilmente del termine “Sole”, tantomeno in metafora o in allegoria. Dante, allora, ci sta dicendo che Francesco deve essere inteso proprio come un “Terzo Sole”, una Luce, cioè, che, con la potenza dei raggi della Sobrietà (così va inteso sapienzialmente il concetto di “povertà” in San Francesco) possa fare da illuminato collante tra le azioni cruciali dei due pontefici massimi”.

