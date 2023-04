Albenga Volley, coach Di Vicino: “Grande vittoria per l’Under 14, ora ci divertiamo”

Albenga. Grandi soddisfazioni per il settore giovanile dell’Albenga Volley. Entrambe le formazioni guidate da Daniele Di Vicino stanno ottenendo eccellenti risultati: il coach ha centrato il titolo territoriale con la formazione dell’Under 14 e ha ottenuto il pass per la final four di domenica con le ragazze dell’Under 16.

“La stagione dell’Under 14 fino a questo momento è stata davvero straordinaria – esordisce il tecnico -. Ma non è ancora finita. Il risultato del titolo di campioni territoriali è stato un grande passo, ora tutto quello che verrà a livello regionale lo prendiamo come bella esperienza da vivere e divertirsi. Bisogna dare grande merito a queste ragazze che si sono impegnate molto in questo percorso Abbiamo iniziato insieme lo scorso anno, ottenendo una crescita importante sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che caratteriale. Questo traguardo è davvero una ciliegina sulla torta”.

» leggi tutto su www.ivg.it