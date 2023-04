All’Automobile Club Genova il corso per il recupero dei punti della patente è gratuito per i soci

Genova. E’ di vent’anni fa l’introduzione della patente a punti, la più grande rivoluzione nel sistema italiano delle licenze. Era il 1° luglio 2003. Il tema del “recupero dei punti” è oggi più che mai di attualità.

“Negli ultimi mesi c’è stato un notevole incremento di persone che chiedono informazioni ai nostri sportelli”, sottolinea Raffaele Ferriello, direttore dell’Automobile Club di Genova. “E’ importante ricordare che i punti della patente non solo rappresentano un deterrente per non commettere infrazioni ed avere una guida più attenta e consapevole, ma sono un indicatore della nostra capacità di saper guidare in sicurezza, la nostra e quella degli altri utenti della strada”.

