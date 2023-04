BB Competition: Liberato Sulpizio atteso al Rally Regione Piemonte

È ancora tempo di tricolore, di grande palcoscenico e di agonismo per la scuderia BB Competition. Il sodalizio spezzino è pronto a regalare concretezza alle aspettative catalizzando energie mentali e fisiche verso il Rally Regione Piemonte, secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco in programma venerdì e sabato in provincia di Cuneo. Centouno, i chilometri distribuiti su otto prove speciali che coinvolgeranno Liberato Sulpizio, pilota che rappresenterà la squadra ligure al volante della Hyundai I20 R5 messa a disposizione dal team Friulmotor e condivisa con il copilota Alessio Angeli. Buoni, i riscontri pervenuti dall’approccio tra Sulpizio e la vettura “gommata” Pirelli in occasione del Rally Il Ciocco, manche inaugurale del Tricolore, impegno che – tuttavia – è stato successivamente condizionato da un testacoda e, poi, da una toccata costata il ritiro dal confronto. Particolari che non hanno negato al driver buone prospettive per il prosieguo della programmazione, articolata su una comunione d’intenti di spessore. La cerimonia di partenza – prevista per le ore 15.30 di venerdì 14 aprile da Alba – lascerà poi la scena alle prove speciali ambientate nelle Langhe. La giornata di sabato vedrà percorrere la maggior parte dei chilometri previsti, distribuiti su sette ulteriori tratti cronometrati. L’arrivo è in programma in tarda serata, alle 19.40, sulla pedana di Piazza San Paolo, nel centro di Alba.

