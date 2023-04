Calcio, Albenga. Brilla la nuova stella ingauna Simone Mariani: “Sicuro dei miei mezzi. Buttu è un professionista”

Albenga. A segno anche nella sfida casalinga contro il Finale di giovedì scorso, il classe 2005 Simone Mariani si sta ritagliando sempre di più il suo spazio all’interno dell’organico bianconero di Pietro Buttu, solito a lanciare in Prima Squadra diversi ragazzi del settore giovanile. Originario di Laigueglia, Mariani ha iniziato a giocare proprio nella squadra del suo paese, per poi trasferirsi all’Alassio e successivamente al Savona. Dopo un anno e mezzo ecco l’approdo ad Albenga dove da centrocampista è stato trasformato gradualmente in una pedina offensiva molto duttile, nonostante il suo ruolo preferito rimanga tutt’ora quello del trequartista.

“La preparazione estiva di questa stagione non sono riuscito a farla per motivi di lavoro – racconta il giovane calciatore – quindi mi sono aggregato alla Juniores non appena ho avuto l’opportunità. Tempo due settimane e mister Buttu mi ha chiamato dicendomi che gli ero piaciuto quando mi aveva visto giocare”.

