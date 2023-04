Chiavari: lui (19 anni) accoltella lei (15 anni), entrambi sono levantini

Sarebbero entrambi originari di Chiavari i protagonisti dell’accoltellamento avvenuto stamane all’alba in via San Luca nel centro storico di Genova. Sia l’accoltellatore, 19enne arrestato per tentato omicidio; sia l’accoltellata non ancora sedicenne che era evasa da una casa di accoglienza che la ospitava. I due erano assieme ad altri giovani. Improvvisa l’ira del ragazzo che ha estratto un piccolo coltello, poi abbandonato come la carta di identità (questa recuperata in un tombino). I due si conoscevano. E’ stata la stessa vittima ad allertare i soccorsi: ha riportato una lieve ferita non suscettibile di intervento chirurgico. La giovane è comunque ricoverata. Si ignorano le cause che hanno provocato l’accoltellamento.

» leggi tutto su www.levantenews.it