In un anno 90 Daspo alla tifoseria aquilotta, la maggior parte dopo Spezia-Napoli

Sono ben 90 i Daspo comminati ai tifosi dello Spezia tra aprile 2022 e i dodici mesi seguenti. Sono alcuni dei dati messi in fila dalla Questura della Spezia nel giorno del 171esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia. “In un anno sono stati impiegati 600 operatori della Spezia e 1.700 dei reparti inquadrati”, ha snocciolato la questora Lilia Fredella sottolineando lo “sforzo espresso” da tutte le forze dell’ordine.

La maggior parte dei provvedimenti di allontanamenti dagli stadi è arrivata a seguito delle intemperanze avvenute durante e dopo Spezia-Napoli del maggio 2022. Gli ultras ospiti inscenarono un’invasione di campo che obbligò alla sospensione della partita per quasi dieci minuti, a cui risposero i tifosi di casa con un tentativo di contatto a fine partita nella zona di Via XV Giugno. Oltre agli arresti in flagranza differita, pochi mesi dopo erano già una quarantina gli ultras di casa individuati.

