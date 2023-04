Informazioni, servizi ed esperienze: inaugurata la Pietra Ligure Outdoor Base, il “punto di partenza” per la scoperta del territorio

Pietra Ligure. Si è tenuta oggi pomeriggio l’inaugurazione della Pietra Ligure Outdoor Base, l’info point dedicato all’outdoor con cui l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Consorzio Finale Outdoor Region, punta a potenziare l’incoming e i servizi di accoglienza per il settore turistico.

Nell’ottobre 2022 il turismo outdoor ha premiato, con un incremento del 64% di presenze soprattutto straniere, la visione e gli investimenti in materia di offerta outdoor del Comune di Pietra Ligure ed ha generato un importante ricaduta su tutto il comprensorio del pietrese e della Val Maremola. Nello scorso autunno Pietra Ligure è stata la località della Riviera che ha segnato il più importante aumento di presenze in termini percentuali ed è sempre crescente il numero di bikers che sceglie la località pietrese come punto di partenza per esplorare la rete sentieristica del finalese allargato.

» leggi tutto su www.ivg.it