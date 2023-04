La Marca: “Anche a Pasqua alle Cinque Terre le nostre coop in prima linea per gestire servizi e situazioni critiche”

“Il week end di Pasqua ha registrato flussi turistici importanti che hanno messo a dura prova un territorio fragile come quello del Parco Nazionale delle Cinque Terre – sottolinea Roberto La Marca, Presidente CulTurMedia Legacoop Liguria -. Le Cooperative associate a CulTurMedia Legacoop Liguria sono state impegnate in prima linea per fornire un servizio di qualità e cercare di gestire le situazioni critiche che si sono verificate, sempre in stretta in collaborazione con l’Ente Parco e gli altri attori del territorio. Ciò è avvenuto presenziando gli uffici informazione e accoglienza del Parco Nazionale delle Cinque Terre sia nelle stazioni che all’ingresso del Sentiero verdeazzurro ma anche gli altri servizi (pulizia stazioni, manutenzione sentiero verde azzurro)”.

Da anni le Cooperative sono impegnate nel fornire un servizio di qualità ai turisti che decidono di visitare le Cinque Terre. “Tutto questo è possibile grazie all’esperienza, alle competenze e alla profonda conoscenza del territorio dei soci e degli addetti – conclude Roberto La Marca -. Questo profondo legame con il territorio e al contempo l’utilizzo di contratti regolari e l’attenzione nei confronti delle persone, rappresentano peraltro le basi su cui si fonda il movimento cooperativo.”

