L’ex Genoa Raggio Garibaldi faro del Sestri Levante: “Non molliamo mai, auguro il meglio al Grifone”

I latini dicevano “nomen omen”, cioè che il nome dice qualcosa sul destino. E la tentazione del gioco di parole è forte nel caso del binomio Silvano Raggio Garibaldi – Sestri Levante. Viene facile sottolineare come il centrocampista ex Genoa arrivato nel mercato di gennaio abbia illuminato la mediana contribuendo a far sbarcare i corsari di rosso (e di blu) vestiti sul lido della Serie C.

Contro il Ligorna, suo l’assist per il pareggio di Forte (match finito 1 a 1), a testimonianza di una squadra che insegue il record di punti e non ancora con la proverbiale “pancia piena”. Non poteva mancare una battuta sul Grifone, squadra dove il centrocampista classe 1989 di Chiavari è cresciuto e con cui ha esordito in Serie A a 19 anni.

