Lungo la Via dei Monti o de Pontremolo alla scoperta dei piccoli borghi della valle di Cassana

Sabato 15 aprile è in programma un nuovo appuntamento alla conoscenza della Via dei Monti o de Pontremolo, il percorso medioevale che da Levanto conduceva in Lunigiana per raccordarsi alla Via Francigena. Questa volta l’invito per gli appassionati di storia del territorio e per chi vuol conoscere i piccoli borghi della Val di Vara, lontano dai grandi circuiti turistici, è quello di conoscere

Cassana e le frazioni che la compongono. Ritrovo per i partecipanti alle 15 al circolo Acli con visita di Chiesa, La Via, il Prato, Corneto, La Foce ed i Piani con rientro al circolo dove al termine avrà luogo un piccolo rinfresco. La dottoressa Luisa Cascarini, archeologa e studiosa del territorio, ci condurrà alla conoscenza dell’antico percorso medioevale che scendendo da Bardellone seguiva un percorso in quota fino a toccare nel fondovalle Borghetto di Vara. Il progetto, articolato su sette appuntamenti e preceduto da un corso riservato alle guide escursionistiche liguri e toscane svoltosi a marzo, è realizzato con il contributo della Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022.

L’articolo Medicina dello sport, prende il via a Bagnone l’esperienza dei gruppi di cammino con la Misericordia proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com