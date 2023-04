Ne: scontro tra scooter, 16enne in elicottero al Sam Martino

Forse è stata anche la pioggia e il terreno viscido a causare, questa mattina alle 7.20, un incidente tra due scooter in Val Graveglia, via Giuseppe Garibaldi. Saranno tuttavia i carabinieri a stabilire dinamica e responsabilità. Sul posto con l’automedica Tango1 del 118, sono arrivate le pubbliche assistenze Croce Verde di Carasco e Croce Rossa di Cogoleto. Ad avere la peggio un sedicenne che ha subito danni traumi al cranio e al rachide; è stato trasportato con l’elicottero Grifo al pronto soccorso del San Martino. L’altro scooterista è stato avviato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

