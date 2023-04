Poliziotto preso a schiaffi e minacciato di morte nel carcere di Marassi

Genova. Aggredito, minacciato di morte e preso a schiaffi. La Uilpa polizia penitenziaria denuncia ancora un’aggressione a un agente nel carcere di Marassi. “Ieri è accaduto come altre volte in passato – riferisce il segretario regionale Fabio Pagani – ma sono mediamente due al giorno le aggressioni dei detenuti ai danni degli operatori penitenziari in tutto il Paese, rispetto alle quali si registra la sostanziale inerzia del ministero e, più in generale, del governo”.

Il fatto è successo attorno alle 10:30 di ieri.

