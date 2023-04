Il Suap del Comune ha ricevuto due istanze di autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni da parte di Cellenex Spa a servizio del gestore WindTre nel Comune di Sarzana. Nel caso di via Falcinello si tratta del rinnovo del servizio riguardante un’antenna già esistente mentre per quanto riguarda via Fontananera – nel quartiere di San Lazzaro – l’impianto in questione è ancora da costruire ed è fra quelli che nei mesi scorsi erano stati al centro del dibattito fra società, Comune e cittadinanza per la loro collocazione. Confronto che aveva portato allo spostamento della zona di installazione dell’impianto più lontano dal centro abitato e a ridosso dell’aeroporto. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive comunica infine che le pratiche sono in istruttoria.

L’articolo Presentata l’istanza di autorizzazione per l’antenna di San Lazzaro proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com