Propulsione ibrida a idrogeno, oggi sui moli di Baglietto e presto sugli yacht

Pesca acqua di mare, la tratta e la usa per produrre idrogeno in un elettrolizzatore alimentato da una serie di pannelli fotovoltaici. L’idrogeno viene conservato in forma solida in recipienti di idruri metallici per poi alimentare un sistema a celle combustibili che produce energia elettrica a zero emissioni. Oggi tutto questo avviene su un molo all’interno del cantiere Baglietto della Spezia, presto sui superyacht prodotti dallo storico marchio italiano, che potrebbero navigare fino a 24 ore senza dover utilizzare la propulsione diesel e rimanere all’ormeggio tre giorni senza bisogno di accendere i generatori.

Presentato oggi il progetto BZero, annunciato due anni fa a Montecarlo come scelta sostenibile dell’azienda nata nel lontano 1854 e oggi diventato prototipo nel Golfo della Spezia. “Per adesso ci aiuterà a soddisfare parte del fabbisogno del nostro cantiere spezzino, familiarizzare con questa nuova tecnologia e costruire sul campo il know how necessario a gestire questo tipo di propulsione”, ha spiegato oggi l’amministratore delegato Diego Michele Deprati durante la cerimonia di presentazione del progetto, presenti molte autorità cittadine.

