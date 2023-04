Sanremo, puzza di cadavere nella zona di via Corradi. Spunta un’ipotesi sull’origine

Sanremo. Sembra avviarsi verso una soluzione il mistero che aleggia sulla nauseabonda puzza di cadavere che, da ieri mattina, si sente nella zona di via Corradi. Due sopralluoghi di vigili del fuoco e carabinieri non erano riusciti a trovare l’origine del miasma, ipotizzando che si trattasse di una persona o di un animale morto in avanzato stato di decomposizione.

Ma oggi, dopo alcune testimonianze raccolte sul posto, appare come più probabile un’altra teoria sulla provenienza del fetore. Si tratterebbe del liquame risultante dalla pulizia di un frigo rotto, contente generi alimentari avariati come carne e pesce guasti, rovesciato in un tombino che si trova dentro un cavedio. La mancanza di pioggia e di un sifone hanno fatto si che la melma puzzolente rimanesse dentro il tombino senza disperdersi. No è chiaro però chi abbia compiuto quel gesto.

