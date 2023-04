Studiare l’oceano nelle scuole del Golfo Dianese con l’associazione InfoRmare

Diano Marina. L’associazione InfoRmare, grazie al prezioso contributo del comune di Diano Marina, ha concluso il percorso formativo dedicato agli studenti delle scuole. Un progetto, quello di Ponente nel Blu Scuola che si è svolto nel ciclo di studi 2022-2023 e nell’ambito del progetto Eco Schools. Un ringraziamento va all’impegno dei dirigenti scolastici e di tutti gli insegnanti oltre che della Guardia Costiera e al comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Diano Marina che, presente alle lezioni in spiaggia, ha fornito agli studenti preziose informazioni sulla sicurezza e sulla salvaguardia della vita umana in mare.

Quest’anno, finalmente, sono stati coinvolti nel progetto anche i bambini della scuola dell’Infanzia L’aquilone di Diano Marina con il Gioco del Mare ideato e realizzato per i più piccoli dai divulgatori di InfoRmare, non solo, lezioni più strutturate si sono svolte per gli alunni delle classi quarte della scuola primaria dei plessi di Villa Scarsella e Via Biancheri oltre che per gli alunni delle classi prime della secondaria inferiore.

» leggi tutto su www.riviera24.it