Tom Kirkpatrick per il giovedì sera del Terminus Café

Torna la musica dal vivo al Terminus Café di Via Paleocapa 7 alla Spezia. Domani, giovedì 13 aprile, ore 21, sarà protagonista il noto trombettista statunitense Tom Kirkpatrick, accompagnato da Alberto Benicchi al sax, Leo Ravera al pianoforte e Luca Pisani al contrabbasso. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Terminus Cafè al numero 0187 713210 o tramite mail all’indirizzo info@terminuscafe.it.

Nato nel 1954 a Springfield in una famiglia di musicisti, Kirkpatrick ha iniziato con il pianoforte, virando poi sullo studio della tromba. Kirkpatrick ha lavorato e suonato con alcuni tra i più grandi jazzisti internazionali, tra cui Chet Baker (su incoraggiamento del quale nel 1977 si trasferì a New York), Harold Mabern, Billy Higgins, Lou Donaldson, Charles Davis, Walter Bishop, Max Roach, George Coleman, Clifford Jordan, solo per citarne alcuni. Ad oggi è considerato a pieno titolo tra i più importanti musicisti jazz al mondo. In seguito a un tour in Italia si è innamorato del nostro Paese. Attualmente vive e insegna a Ferrara.

L’articolo In un anno 90 Daspo alla tifoseria aquilotta, la maggior parte dopo Spezia-Napoli proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com