Tornano i Rolli Days dal 28 aprile al 1° maggio, per la prima volta apre la sede del Genoa a Pegli

Genova. Oltre 17mila prenotazioni in ventiquattr’ore, il 45% da parte di non genovesi: si apre con questi numeri la nuova edizione dei Rolli Days a 15 anni dalla prima volta dell’evento. Sarà il mare il filo conduttore di queste aperture primaverili, in programma dal 28 aprile al 1° maggio: la storia di Genova e del suo porto, il principale del Mediterraneo, un crocevia di umanità e di scambi mercantili che ha reso Genova la Superba, regina del mare. Tra le principali novità c’è Villa Lomellini Raggio Rostan a Pegli, attuale sede del Genoa. Un evento sempre più centrale nella vita genovese che il team di Tursi sta lavorando per proporre non più solo due ma tre volte all’anno, anche in una veste differente.

“Torna uno degli appuntamenti più attesi da genovesi e turisti. L’apertura degli antichi Palazzi dei Rolli rappresenta un’opportunità incredibile per scoprire la cultura, l’arte e la bellezza delle splendide dimore dell’aristocrazia genovese — commenta il sindaco Marco Bucci -. Un simbolo di un passato glorioso della nostra città che ci rende orgogliosi e che ancora una volta siamo pronti a mostrare al mondo intero. Uno spettacolo che chiunque dovrebbe ammirare almeno una volta, i Palazzi dei Rolli sono delle vere e proprie perle che meritano di essere scoperte. Sono certo che anche questa edizione dei Rolli Days saprà incantare decine di migliaia di persone”.

