Undici anni dopo la Rari Nantes Savona torna a giocare una finale europea: sabato la sfida col Vasas

Savona. Era il 3 maggio 2012 quando la Rari Nantes Savona, in terra catalana, riuscì a contenere il passivo a due reti di scarto contro il Sabadell e, forte del 14-9 dell’andata, conquistò la sua terza Len Euro Cup, dopo quelle vinte nel 2005 e l’anno prima, nel 2011.

In acqua, a difendere i colori biancorossi, c’erano Valerio Rizzo, ora capitano, e l’attuale allenatore Alberto Angelini, che in quella stagione chiuse la sua carriera da giocatore. Insieme a loro Luca Damonte, adesso vincente in Ungheria con il Ferencváros, Matteo Aicardi, che in estate iniziò il suo lungo ciclo alla Pro Recco, Jacopo Alesiani, in seguito vincitore dello scudetto con i recchelini ed il Brescia, Federico Mistrangelo, che continuò a giocare fino al 2016, Goran Volarević, Antonio Petrović, Lorenzo Bianco, Mlađan Janović, Giovanni Bianco, Goran Fiorentini, Nicolò Zerilli.

