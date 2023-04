Vallebona piange Manuel Dani, il ricordo

Vallebona. La tragedia di Manuel Dani, morto a 35 anni in un incidente in scooter avvenuto la scorsa notte, ha travolto anche il piccolo paese di Vallebona, dove il giovane era molto conosciuto anche perché vi aveva lavorato come vigile.

«I figli se ne vanno quando sono declinati a un inesorabile incontro con la morte che non contempla ragioni, perché di ragioni, soprattutto quando si è giovani, non ne esistono – ha scritto Pia Viale -. Nella nostra comunità, Manuel ha lavorato per un periodo come vigile, ruolo che nei paesi è difficile da svolgere, vista la confidenza che rapidamente si instaura con i residenti, così come la nascita di amicizie tra coetanei. Il garbo e la gentilezza nel salutare chiunque incontrasse, rimarranno le sue principali qualità: anche dopo molti anni che non lavorava più qui, era sempre cordiale, presente, era uno di noi. Lo legava una stretta amicizia a Mattia Di Lorenzo, volati via entrambi a 35 anni, accomunati dunque anche da una sorte tragica».

