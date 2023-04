Via Venezia, a una settimana dal crollo via libera al rientro di quasi tutti gli sfollati

Genova. Possono rientrare finalmente nelle loro case gli abitanti del civico 22 di via Venezia, dove una settimana fa sono crollati parte del tetto e un appartamento all’ultimo piano sul lato di via Giuseppe Ratti. Nel tardo pomeriggio è stata emanata dal Comune l’ordinanza con la revoca parziale delle misure cautelative che erano state disposte dall’ufficio della pubblica incolumità.

A confermarlo è l’amministratore Andrea Rovelli: “Possono rientrare tutti i condomini eccetto quelli dell’interno 2, per cui sono stati chiesti alcuni interventi aggiuntivi di messa in sicurezza che verranno eseguiti domani, e l’interno 15 che è quello distrutto”. Via libera anche alla riapertura dei quattro locali commerciali al livello della strada in via Venezia.

