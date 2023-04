«Al nido di Sanremo pasti della mensa poco variegati», la segnalazione di una mamma

Sanremo. «Buongiorno direttore, sono una mamma di un bimbo di due anni che frequenta il nido. Desidero usare questo spazio per segnalare il mio totale disappunto sul servizio mensa. Comprendo che la mensa scolastica, dovendo servire un numero ingenti di pasti, non possa essere come la cucina casalinga, però credo che sia necessario ripensare almeno a variare le proposte. Non so di chi sia il compito di stabilire i menù giornalieri ma credo che salti all’occhio anche dei non addetti ai lavori, la monotonia.

Le verdure si alternano tra carote crude, cotte, e addirittura usate per vellutate, pesce in umido o impanato, pasta o riso spesso in bianco. Ritengo che, soprattutto al nido, sia fondamentale variare le proposte, non credo sia accettabile presentare sempre le stesse verdure, di settimane in settimana, stesso discorso vale per i primi e secondi per non parlare della frutta che estate e inverno varia solo per la presenza o meno delle arance.

