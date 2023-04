In vista dell’atteso match di domani sera al Picco contro la Lazio mister Semplici ritrova Caldara per la difesa e Sala e Agudelo per il centrocampo. Il colombiano è stato quindi recuperato anche se non al meglio al pari di Reca e Kovalenko mentre come annunciato in conferenza stampa dall’allenatore non ci sarà Zurkowski, mentre Bastoni sarà squalificato.

Tutti i convocati:

