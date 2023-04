Albenga, Ciangherotti (FI) attacca: “Viale Pontelungo come il Far West, urge presidio fisso di sera”

Albenga. “Viale Pontelungo è allo sbando. Il sindaco di Albenga e chi della giunta comunale vive affacciato su questi marciapiedi continuano a non capire che è essenziale un presidio fisso di sera per garantire la sicurezza dei cittadini che vivono e frequentano quella zona della città. A Riccardo Tomatis non bastano le scene da far west che si verificano quasi ogni sera per capire l’entità del problema. Forse dobbiamo aspettare qualche episodio ancora più spiacevole”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

“Ho raccolto, – ha proseguito, – le testimonianze di alcuni residenti di Viale Pontelungo e Via Carloforte. I cittadini sono esasperati – commenta Ciangherotti -. La gente evita di passare in Viale Pontelungo per non trovarsi in mezzo a scene da far west. Macchine in contromano a folli velocità, biciclette lanciate sulle auto parcheggiate e individui di nazionalità straniera che si lanciano pietre in faccia. Tutto questo accade a pochi passi dal centro storico, in una delle vie che dovrebbe rappresentare la porta d’accesso alla città”.

