Bper Rari Nantes Savona, Valerio Rizzo: “Vogliamo imporre il nostro ritmo, il nostro gioco e il nostro entusiasmo”

Savona. Il conto alla rovescia sta per terminare: mancano due giorni al grande evento. Sabato 15 aprile alle ore 19 la piscina Zanelli torna ad ospitare una finale europea: la Bper Rari Nantes Savona affronterà la squadra ungherese dell’A HID Vasas Plaket nell’incontro valevole per l’andata dell’ultimo atto della Len Euro Cup 2022/2023.

Sale l’attesa dei tifosi biancorossi per una serata storica, alla quale gli appassionati non potranno mancare. Infatti, è dal 2012 che la Rari non gioca una finale europea, anno in cui la vinse. Per il Vasas l’attesa dura da ventuno anni. Si preannuncia, quindi, una grande battaglia sportiva.

