Calcio/ Rapallo Ruentes in emergenza: la Forza e Coraggio vince 2-0

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

FORZA E CORAGGIO – RAPALLO RUENTES 2 – 0

RETI: 41° Verona (FC, Rig.), 88° Maglione (FC)

ARBITRO: Sig. Davide Testoni di Ciampino

SPETTATORI: 50 circa.

Un Rapallo Ruentes in formazione super rimaneggiata per le assenze per le note vicende di ben 5 titolari come Chiappe, Scarf, Canovi, Anaya Ruiz e Matarozzi esce sconfitto dal terreno della Forza e Coraggio al termine di una partita combattuta dove la formazione di casa ha saputo capitalizzare le poche occasioni avute.

» leggi tutto su www.levantenews.it