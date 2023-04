Camec, il Comune guarda ai privati: “Forme di partenariato per potenziare e ampliare offerta e attività”

Il Comune guarda ai privati per la valorizzazione delle attività culturali del Camec, il Centro di arte moderna e contemporanea di Piazza Battisti 1, istituzione culturale comunale sorta nel 2004. L’amministrazione Peracchini ha infatti deliberato di avviare una consultazione preliminare di mercato volta a “verificare il potenziale interesse degli operatori nei confronti della possibilità di attuare forme di partenariato, istituzionalizzate o meno, volte a potenziare e ampliare l’offerta e le attività museali del Camec”, quindi “valutare le specifiche competenze e professionalità degli interessati che potranno essere coinvolti nell’attuazione della gestione”; e ancora “individuare possibili iniziative di utilizzo e valorizzazione del Camec che prevedano anche la realizzazione di opere di adeguamento e miglioramento degli spazi accessori, quali ad esempio le terrazze esterne, e investimenti per l’effettuazione di attività che possano contribuire ad incrementare l’attrattività del luogo; ipotizzare gli elementi e gli strumenti migliori e, comunque, adeguati per mezzo dei quali calibrare e perseguire l’obiettivo di valorizzazione del Camec”.

Nella delibera l’amministrazione spiega che “l’ente ha interesse a potenziare le attività culturali del Camec e attrarre nuove idee e progettualità al fine di dare un’adeguata eco alle attività museali organizzate all’interno della struttura e di continuare ad ampliare l’offerta artistica del Camec, in un’ottica di maggiore sviluppo e attrattività”.

L’avviso, varato in questi giorni tramite determina seguita alla delibera di giunta, fissa alle 13.00 del 15 maggio prossimo la scadenza per la presentazione delle proposte a Palazzo civico. La consultazione per il Comune non sarà in alcun modo vincolante.

