Canottaggio, Pra’ ospita il Meeting Società e Master area Nord

Genova. Il 1° Meeting di Società e Master per il Nord si svolgerà sabato e domenica prossimi sul bacino remiero di Genova Pra’. Un fine settimana all’insegna del canottaggio scolastico e nazionale soprattutto rivolta alle categorie Under 18 1° anno (15 anni) e Under 18 2° e 3° anno (16-17 anni). Accanto alle gare giovanili e a quelle per Over 17, valide per acquisire punteggio per le classifiche nazionali, sono in programma anche quelle legate alla categoria Master e sono valide per la Classifica Coppa Master per Società 2023.

L’evento remiero è organizzato dal COL che fa capo al Rowing Club Genovese, del presidente Francesco Misurale, in collaborazione con il Comitato regionale FIC Liguria, della Presidente Carola Maccà.

» leggi tutto su www.genova24.it