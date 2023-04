Dall’ufficio stampa di Coldiretti Genova

Nubi temporalesche, grandine e temperature in netto calo nel giro di poche ore, con danni anche alle colture in numerose località dal ponente genovese al Tigullio. Principale problema è stata la grandine, che ha imbiancato in poco tempo le strade e si è manifestata con fenomeni che l’Arpal ha definito “cumulate orarie massime di 36 millimetri a Genova Pegli e 30.2 al Santuario Monte Gazzo (intensità forte), con temperature in calo da 14.3 gradi a 6.5”.

