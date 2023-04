Città metropolitana, al via le selezioni per laureati e diplomati: ecco come partecipare

Genova. Con una lettera indirizzata a tutti i Comuni del territorio, della quale si raccomanda alle stesse amministrazioni di dare massima diffusione agli abitanti, è stato comunicato dalla Città Metropolitana di Genova l’avvio delle annunciate selezioni uniche per la formazione di elenchi degli idonei con la comunicazione delle prossime selezioni pubbliche e del protocollo operativo che gli Enti Locali dovranno sottoscrivere per accedere agli elenchi di prossima formazione.

“Dopo l’annuncio da parte della Città Metropolitana di Genova della creazione di un elenco degli idonei, una delle poche iniziative di tale genere oggi realizzate in Italia, abbiamo ricevuto moltissime richieste di informazioni, sia da parte di coloro che vogliono entrare in tali elenchi, sia da parte degli enti locali che così possono procedere alle assunzioni in tempi molto più rapidi ed iter semplificati, specialmente i più piccoli che spesso hanno difficoltà ad organizzare autonomamente procedure concorsuali – spiega Giorgio Tasso, consigliere metropolitano delegato alla Organizzazione ed alla Transizione Digitale -. Oggi sono particolarmente soddisfatto di poter già annunciare l’avvio della creazione di tre primi elenchi, due per funzionari laureati ed uno per assistenti amministrativi diplomati“

