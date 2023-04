Distrusse la porta del 3 dopo aver insultato l’autista: individuato e denunciato

La Polizia Locale ha identificato l’uomo che qualche settimana fa danneggiò il filobus della linea 3 costringendo il mezzo ha terminare anticipatamente la sua corsa in Via Veneto. Si tratta di un 56enne residente in città, peraltro non nuovo a intemperanze di questo tipo. Gli agenti sono arrivati a lui tramite le videocamere di sorveglianza del mezzo e avvalendosi della testimonianza degli altri passeggeri in quel momento sul mezzo dell’Atc. Alcuni di loro lo hanno riconosciuto in fotografia, permettendo al comando di chiudere il cerchio.

I fatti risalgono al primo pomeriggio del 7 marzo scorso, quando gli agenti della Polizia Locale erano stati allertati per la presenza di un uomo che, dopo aver insultato l’autista, aveva distrutto la porta dell’autobus di linea, causando inoltre l’interruzione del servizio. All’arrivo della pattuglia il responsabile aveva già fatto perdere le proprie tracce.

