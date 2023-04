Enel, Centi e Sansa: “Il futuro deve essere investimenti strategici e buona occupazione” 

Questa mattina si è svolta l’audizione in Commissione regionale ambiente del dottor Claudio Fiorentini, responsabile affari istituzionali nord Italia Enel, dell’ingegner Marcello Laviani, responsabile del progetto BESS e del dottor Pierluigi Bianchi, referente affari istituzionali Regione Liguria per Enel. Tema il futuro dell’area Enel alla Spezia.

“Oltre che la conferma della definitiva chiusura della centrale a carbone e dismissione della banchina di attracco per le navi a carbone, a nostra precisa domanda i dirigenti Enel hanno confermato l’abbandono del progetto della centrale a turbogas – afferma Roberto Centi, consigliere regionale della Lista Sansa presente in commissione – per quanto riguarda il sito della Spezia Terna ha deciso di puntare sul progetto che prevede l’uso delle batterie di accumulo (Bess), senza emissioni, per un totale di 40 container batteria che copriranno circa un ettaro e faranno uso degli impianti di diffusione e di rete già esistenti; inoltre, attraverso l’aggiudicazione del bando di 13 milioni di euro di regione Liguria con fondi Pnrr, Enel punterà sulla produzione di idrogeno verde da fonti rinnovabili. È anche in corso la valutazione, da parte di Enel, di investire nell’area di Vallegrande su una fabbrica di produzione di pannelli fotovoltaici con caratteristiche simili a quella di Catania, anche se ci sono in esame anche altre candidature nel Paese. Faremo di tutto per favorire questo percorso.”

