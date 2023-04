Flussi Cinque Terre, le guide turistiche: “Promuovere meno e in modo meno impattante”

L’Associazione guide turistiche della Liguria interviene sulla gestione dei flussi alle Cinque Terre. “Sono soprattutto famiglie, coppie e brigate di amici a visitare i borghi nelle festività più care agli italiani, per lo più attratti da una promozione sovradimensionata rispetto alle dimensioni e le asperità del territorio – osservano da Agtl -. In base ai dati in possesso dell’Associazione Guide Turistiche della Liguria sugli afflussi dei turisti alle Cinque Terre nei giorni di Pasqua e Pasquetta risulta che ben pochi erano i gruppi organizzati in visita ai borghi. Dalla nave da crociera Arvia, attraccata alla Spezia nella Domenica di Pasqua, sono arrivate via mare a Monterosso meno di 150 persone, e dalla nave Aida, presente il Lunedì dell’Angelo, sono giunti via treno solo due gruppi con guida ambientale o turistica più due con bus Explora da 19 posti. Sicuramente sono scese dalle navi anche persone che hanno visitato per conto proprio i borghi e d’altra parte qualcuno aveva magari prenotato la crociera proprio per poter passare la Pasqua alle Cinque Terre. A parte questi, i gruppi non raggiungevano la decina: nelle festività italiane infatti gli alberghi della zona per ovvi motivi preferiscono dare le camere ai privati piuttosto che alle comitive”.

“A differenza di quanto avviene nelle città d’arte – prosegue l’intervento dell’associazione -, nella nostra zona le comitive si presentano nella bassa stagione, a primavera (escludendo le festività di Pasqua, ponti del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) e in autunno, quando gli “alberghi balneari” della Versilia e del Tigullio sarebbero vuoti, contribuendo quindi in modo sostanziale al tanto richiesto prolungamento della stagione turistica. I visitatori nelle festività pasquali erano a grandissima prevalenza famiglie, coppie, brigate di amici, persone che hanno aspettato mesi – negli ultimi tempi molto difficili – per fare la gita fuori porta. In alcuni momenti delle festività pasquali si sono indubbiamente formati accalcamenti e file lunghissime, come ad esempio già di prima mattina in stazione alla Spezia per comprare la 5TerreCard. Riteniamo che queste situazioni possano essere mitigate o evitate a monte, soprattutto con una promozione meno aggressiva. Una corretta informazione sugli spazi dei borghi, delle stazioni e dei pontili, avrebbe inoltre evitato a molte mamme, ad esempio, di arrivare con carrozzine a due piazze e fatto optare per i più comodi marsupi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com