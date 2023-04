Genova, prende forma ai cantieri Mariotti la crociera extralusso destinata ai viaggi antartici

Genova. Seabourn, leader delle crociere “expedition” ultra-lusso, ha segnato oggi un altro importante traguardo nella costruzione della sua seconda nave “expedition”, Seabourn Pursuit, con la tradizionale cerimonia della moneta nel cantiere navale genovese T. Mariotti.

Si tratta di un’antica tradizione marittima in cui una madrina pone delle monete sulla nave come simbolo di buona fortuna per i viaggi futuri. Per Seabourn Pursit, questo ruolo è stato ricoperto da Lynn Narraway, vicepresidente di Seabourn per il Regno Unito e l’Europa e una delle donne che, nella compagnia, ha ricoperto il ruolo di dirigente per più tempo. Narraway ha saldato alla nave una scatola contenente quattro monete commemorative ed è stata affiancata da Robin West, vicepresidente e direttore generale di Seabourn Cruise per il prodotto “expedition”, da Marco Bisagno, presidente del cantiere T. Mariotti, e da Marco Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti.

» leggi tutto su www.genova24.it