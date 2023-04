Giovane di Ventimiglia morto suicida a Parigi, misteriosi messaggi whatsapp agli amici

Ventimiglia. Da due mesi ha dismesso il mandato, ma molte persone, ricevendo messaggi su WhatsApp, continuano a contattare il suo studio: l’avvocato Marco Noto, dello studio “Noto & Marchese”, che si è occupato a lungo della morte di Alessio Vinci, fa chiarezza: «Non ci occupiamo più del caso, quindi non sappiamo nulla di messaggi recapitati su WhatsApp da un non meglio specificato studio legale e non conosciamo nemmeno queste persone», dice.

Il caso in questione è quello inerente la morte di Alessio Vinci, il brillante studente ventimigliese di 18 anni, iscritto al primo anno di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Torino, trovato privo di vita la mattina del 18 gennaio 2019, ai piedi di una gru alta svariate decine di metri all’interno di un cantiere di Porte Maillot, a Parigi.

