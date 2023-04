I ragazzi delle scuole medie di Millesimo a lezione di educazione stradale: tre incontri organizzati da Comune e polizia locale

Millesimo. Un ciclo di tre incontri rivolti ai ragazzi delle suole medie “Lele Luzzati” di Millesimo per spiegare l’educazione stradale. Questo il progetto proposto dall’Amministrazione comunale e attuato dalla polizia locale guidata dal comandante Silvia Schinca: “Si tratta di un percorso educativo che insegni ai più giovani a vivere la strada in modo più responsabile e a sollecitare la consapevolezza e l’interiorizzazione di valori che portano all’assunzione di forme di convivenza responsabili e costruttive. Le statistiche rilevano che le cause principali di incidenti stradali siano imputabili all’inosservanza delle norme di sicurezza, al mancato rispetto della segnaletica stradale, all’errore e all’imprudenza dell’uomo. E’ necessario pertanto intervenire in maniera precoce e profonda con un’educazione che diriga i comportamenti dei ragazzi nei confronti della strada”.

Il progetto è stato articolato in tre diversi incontri: il primo, tenuto dal Comandante Schinca riguardante le norme di comportamento sulla strada e la guida in stato di ebbrezza; il secondo, tenuto da un laureando in medicina Edoardo Minetti, relativo alle conseguenze dell’alcol nei giovani; il terzo, tenuto dal monitore Anpas Mauro Giribaldi, atto a fornire consapevolezza sull’importanza dei defibrillatori e sulla loro salvaguardia nei luoghi pubblici in quando rappresentano un fondamentale strumento salvavita.

