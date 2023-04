Il 18 aprile i ragazzi tornano in Marina di Varazze per conoscere il mare

Varazze. Passione, entusiasmo e un grande desiderio di trasmettere ai ragazzi le basi della cultura marinara. È con questo spirito che Il Comune di Varazze, in collaborazione con Marina di Varazze e le associazioni del territorio ripropongono, il prossimo 18 Aprile, la Giornata del Mare, appuntamento dedicato alle classi varazzine appartenenti alla Sezione Blu dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”.

Dopo un breve saluto da parte della direzione di Marina di Varazze, della giunta comunale e del personale della Guardia Costiera, i ragazzi visiteranno il porto turistico e prenderanno parte a laboratori, dibattiti e attività pratiche che avranno come focus il tema del mare in quanto risorsa da preservare e valorizzare. La giornata è particolarmente significativa e, fin dalle prime edizioni, si è sempre dimostrata un’occasione importante per far conoscere il valore del mare dal punto di vista economico, culturale, naturalistico e ambientale. Il carattere fortemente esperienziale dell’iniziativa fa sì che quanto appreso si trasformi in un bagaglio di conoscenze destinato a sedimentare positivamente nella memoria dei ragazzi: un ottimo terreno su cui coltivare passioni e competenze in futuro, se lo desidereranno.

