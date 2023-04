Imperia, terminata la riqualificazione di via Cascione con la realizzazione della segnaletica orizzontale

Imperia. Lunedì 27 marzo si è (ri)posizionata l’ultima pietra in via Cascione, vedendo così la fine dei lavori di riqualifica di una strada che da tempo ormai versava in forte degrado. Il tutto in poco tempo e secondo le previsioni. Il cantiere, infatti, era stato aperto a metà gennaio ed è proceduto a macchia di leopardo, fino a coprire tutta l’area, per creare meno disagi possibili ai cittadini.

Il delegato del sindaco e consigliere al bilancio Andrea Landolfi si è occupato della gestione e dell’andamento dei lavori. L’intervento è stato autorizzato (e monitorato) dalla sovrintendenza proprio per il valore storico e artistico della strada (lastricato, illuminazione ed edifici). L’attenzione e la competenza per il ripristino della pavimentazione sono stati attuati a garantire la sicurezza della circolazione di veicoli e motoveicoli, prima di tutto.

